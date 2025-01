Sanremo 2025, Fedez scatenato: "Chi ha chiamato per la serata dei duetti". Accadrà qualcosa di pazzesco...

23 gennaio 2025 a

Un clamoroso ritorno al Festival di Sanremo. La notizia piomba a tre settimane dall'inizio della kermesse all'Ariston, dove il nuovo padrone di casa - direttore artistico e presentatore - sarà Carlo Conti.

L'indiscrezione era stata inizialmente rilanciata da Gabriele Parpiglia, ora la (quasi) conferma da uno dei diretti interessati: Marco Masini, il quale tornerà nella serata dei duetti. Dovrebbe essere sul palco insieme a Fedez. E a fare notizia non è solo l’inedita combinazione tra la voce del rapper e quella del cantautore fiorentino, ma soprattutto il brano che Fedez vorrebbe portare sul palco dell’Ariston: Bella stronza, celebre canzone di Masini uscita nel 1995 e diventata un classico della musica italiana.

Secondo quanto riportato da FQ Magazine, il dialogo tra Fedez e Masini ci sarebbe stato davvero. Lo stesso Masini, durante un firmacopie a Piacenza lo scorso 19 gennaio per il suo album 10 amori, avrebbe confermato ad alcuni fan di essere stato contattato dall’entourage di Fedez per una possibile collaborazione. Tuttavia, il cantautore toscano starebbe ancora valutando: "Prima di prendere una decisione deve sentire come sarà proposta la canzone", avrebbe spiegato, precisando di essere molto attento al rispetto del proprio repertorio.

Non è escluso, però, che un accordo tra i due sia già stato raggiunto, ma che vengano rispettati i tempi della comunicazione ufficiale, gestiti come di consueto da Carlo Conti, direttore artistico del Festival.