Sonia Bruganelli, frecciata a Laura Freddi: "Avevo paura non potessi più parlare di noi"

25 gennaio 2025 a

a

a

"Menomale... Avevo paura non potessi più parlare di noi...": Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, lo ha scritto in una storia su Instagram, riferendosi all'ultima intervista di Laura Freddi, pure lei ex del noto conduttore. Quest'ultima, ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, ha commentato le voci sulla crisi tra Bruganelli e Bonolis: "L’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis. Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia". La Freddi, invece, adesso è fidanzata con Leonardo D'Amico con il quale si sposerà a settembre di quest'anno e dal quale ha avuto la sua prima figlia, Ginevra, nel 2018.

Riprendendo le parole dell'ex di Non è la Rai, l'opinionista e autrice tv ha sottolineato ironicamente il fatto che più volte lei abbia parlato del suo rapporto col conduttore. No comment invece da parte di Bonolis, che non si è espresso in merito alla vicenda. Secondo molti, comunque, non si sbilancerà. Bonolis e la Freddi sono stati una coppia per cinque anni, dal 1991 al 1996. In un secondo momento, il conduttore ha conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, la Bruganelli, con cui ha fatto coppia fissa per quasi 25 anni e dalla quale ha avuto tre figli, Davide, Silvia e Adele. Il matrimonio è finito nel 2023, anche se i due sono rimasti in buoni rapporti.