Affari tuoi, "una presa per il c***o. Tutto regolare?": clamorosi sospetti dopo i titoli di coda

Giorgia da Lavagna vince 50mila euro ad Affari tuoi. Dovrebbe festeggiare, ma ha lo sguardo triste: pochi secondi prima aveva infatti "tritato" l'offerta del Dottore da 100mila euro nella speranza di vincerne 300mila euro. Quella andata in onda venerdì sera 24 gennaio è comunque una puntata da record per il quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Record di pacchi rossi "pesanti" (50mila, 100mila e 300mila euro per la concorrente, accompagna in studio dalla sorella Valentina. Ma anche di sfottò per le due ragazze, criticatissime per aver rifiutato una cifra da sogno per ingordigia. E di clamorosi sospetti sul Dottore e gli autori del programma per la clamorosa raffica di premi concessi negli ultimi giorni. Secondo qualcuno, qualcosa non torna.

Affari Tuoi, il dramma di Giorgia: ecco il suo volto nell'istante in cui perde i 300mila euro

"Statisticamente è impossibile avere il 300k sempre negli ultimi pacchi ogni sera ma io li avrei accettati seduta stante", scrive una telespettatrice su X. Un altro profilo invece chiama in causa addirittura il Codacons: "Ricapitoliamo. Lunedì 300.000 ultimi due pacchi M artedì 300.000 ultimi 3 pacchi. Mercoledì 300.000 ultimi 5 pacchi. Giovedi vincita alla Regione. Stasera 300.000 ultimi due pacchi. Tutto regolare secondo voi?????", Un altro si fa ancora più esplicito: "Ormai è un tarocco continuo tutte le sante sere. Ma si deve andare avanti con questa presa per il c***o ancora per molto?", "Quattro sere con 300.000 fino alla fine e 1 sera vincita regione fortunata".

Affari tuoi, insulti contro Giorgia a fine puntata: "Vergonatevi, fate vomitare". Mai accaduto prima

Altri invece si concentrano sul Dottore e le sue strategie: "Comunque questo dimostra come ancora non abbiano capito come giochi il Dottore, quando viene offerto il cambio per aiutare è perché la cifra massima non è altissima, ma in questo caso dove la cifra massima è 300mila vi pare che offrisse il cambio?", "Nooooooooooooo! Mi dispiace Giorgia di Genova. Incredibile, il Dottore aveva fatto un'offerta esagerata per farti credere che avevi una grossa cifra. Comunque dai che anche 50k non sono male, tutto il meglio Giorgia!", "Quando non le ha offerto il cambio, ho avuto il dubbio che avesse i 50mila; anche lei l'ha notato, ma non ha pensato che non l'ha offerto per non farle prendere i 300mila; avrebbe dovuto accettare i 100mila per quello, ma va bene così, comunque ha preso 50mila..., "Il Doc l'ha vista determinata, ha capito che non avrebbe accettato i 100", "Il dottore ha spiazzato mezzo Twitter non solo Giorgia!". Questo è pocoma sicuro.