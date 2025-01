Perla Vatiero: "Mirko? Solo un ricordo. Io sul trono? No, il prossimo amore voglio vivermelo in privato!"

Lorenzo Pugnaloni 25 gennaio 2025 a

Perla Vatiero è diventata nota al pubblico dello showbiz italiano grazie alla partecipazione a due programmi televisivi. La giovane ventiseienne ha partecipato a Temptation Island, docu-reality targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia, nell’edizione estiva del 2023, insieme a Mirko Brunetti, ormai ex fidanzato da mesi. Il vero salto in avanti avviene successivamente: Vatiero entra a GF, pronta a mettersi in gioco e, soprattutto, ad affrontare un percorso già ex ante non facile sotto diversi aspetti. Brunetti è già all’interno della Casa ma non sarà il solo; infatti, insieme a Greta Rossetti formeranno quello che di consueto chiamiamo “triangolo”.

Perla cattura l’attenzione del pubblico a casa e del web, finendo per vincere l’edizione e anche l’amore, il quale illo tempore sembrava unico e indistruttibile. Per Vatiero e Brunetti, tuttavia, arriva il momento di dirsi addio: i due, qualche mese fa, hanno dichiarato di essersi lasciati e di essersi resi conto che le loro strade, inevitabilmente, si sarebbero dovute dividere. Oggi, Mirko sembrerebbe aver ritrovato l’amore: l’ex gieffina ai nostri microfoni rivela le emozioni che ha provato nel vedere il suo ex ‘nelle braccia’ di un’altra donna ma non solo… Perla confida di essere pronta a innamorarsi di nuovo ma non è la sua priorità oggi, al primo posto mette sé stessa e i suoi progetti in ambito lavorativo.

Più di un anno fa ha varcato la porta di Grande Fratello, che sensazioni rivive nel ricordare quel momento?

«È stato un periodo molto intenso della mia vita, pieno di emozioni e adrenalina. Ho messo in gioco me stessa, il mio carattere, mi sono auto analizzata con l’intento di migliorarmi; in più, c’era in ballo una parte complicata della mia vita, c’era in gioco la mia relazione che durava da cinque anni. Sapevo sarei andata incontro ad un percorso complicato: infatti, così è stato. Mi hanno messa in una situazione complessa emotivamente parlando, ammetto che sono stata male davvero».

Ha un ricordo negativo che non riesce a dimenticare?

«Le prime settimane sono state quelle più complesse, non è stato facile sapere che avrei trovato il mio ex con la sua nuova fidanzata».

La vittoria l’ha portata ad essere motivo di discussione da parte del web. Perché una parte del pubblico non è riuscito ad apprezzarla?

«Credo che sia un rischio alla base di qualsiasi esposizione pubblica, ne ero consapevole già da prima dell’ingresso. Sapevo di dover ricevere tanto affetto ma anche critiche, come è normale che sia. Sono sempre stata appassionata di GF ed ero già pronta a quello che sarei andata incontro».

Indiscrezioni e foto vedrebbero il suo ex Mirko Brunetti in ‘dolce compagnia’, che effetto le ha fatto sapere che potrebbe aver voltato pagina?

«Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona (Mirko, ndr) che in altre occasioni ha dimostrato di essere, già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò. Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro».

L’ultima volta che l’ha sentito? In che rapporti è rimasta?

«È stato un percorso emotivamente complesso che ha messo alla prova le mie certezze, anche quelle relazionali che mi avevano guidata fino a lì. L’esperienza ha fatto sì che la consapevolezza di una storia finita prendesse piede dentro di me, proprio in quel percorso ho visto una persona che non riconoscevo. Il nostro sentimento ci ha guidati insieme all’uscita; poi, pochi mesi dopo, la nostra relazione si è spenta. Arrivata al culmine, ho scelto io di lasciarlo, e ci tengo a sottolineare questo aspetto».

Sul web l’hanno accostata in più di un’occasione ad un altro ex gieffino, Alessio Falsone. C’è solo un rapporto di amicizia tra voi?

«Assolutamente sì, solo amicizia. Non ci lega nient’altro».

Parlando dell’attuale edizione di Grande Fratello, che ne pensa degli ‘ascolti flop’?

«Sono rammaricata per il team di lavoro che ricordo con affetto ma sono convinta che il disinteresse sia dovuto all’assenza di storie e di persone vere che l’anno scorso, invece, hanno fatto la differenza».

Nel corso di una puntata è stata nominata per un’intervista fatta sul settimanale Chi. Come risponde all’ironia di Alfonso Signorini sul suo italiano?

«Parlando di ricordi negativi, mi torna spesso in mente la metodologia con cui è stata criticata la mia poca arte oratoria, come già fatto in passato, forse anche questo è stato parte del gioco. Tuttavia, tra le tante cose complesse che ho dovuto imparare a superare, il giudizio ricevuto soprattutto dal conduttore che vedevo come unico appiglio quando mi trovavo nella casa, è stata una delle cose che mi ha colpita di più dentro e che mi ha fatto soffrire realmente, rispetto alle tante altre critiche ricevute dal web».

In particolare, che pensa del caos sollevatosi attorno a Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Ora, dal nulla, sembrerebbe, addirittura, che siano diventate amiche.

«Non ho avuto l’opportunità di guardare con attenzione i loro percorsi ma questo mondo mi ha insegnato che tutto è possibile».

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato le piacciono? Pensa che abbiano giocato di strategia durante questi mesi?

«Ebbene sì, come dicevo prima è mancata un po’ quella verità dei rapporti che io, invece, ho vissuto e anche loro sono stati un po’ vittima del ‘sistema Grande Fratello’ e hanno fatto un bel casino. Si è parlato di sentimenti ma monitorati e guidati dall’hype che il pubblico aveva conseguentemente dato alla coppia».

È una che non si lascia abbattere dalle critiche, dove trova la forza?

«Nella voglia di cambiare le mie stelle. Come tutti ben sanno, provengo da una piccola realtà e mai avrei potuto immaginare di trovarmi di fronte ad un giudizio ed esposizione del genere. Questa opportunità mi ha insegnato a credere sempre in me stessa, passo dopo l’altro troverò la mia strada».

Nel suo futuro ci sarà ancora la tv?

«Non lo so, non sono io a doverlo decidere e in questo momento non mi sento di auto valutarmi. Sto continuando il mio percorso a piccoli passi… ai posteri l’ardua sentenza (sorride, ndr)!».

A cosa sta lavorando oggi, c’è un progetto in particolare?

«Sì, il progetto particolare è me stessa. Sto valutando e studiando per rendermi la versione migliore. Grazie al mio team, sto sviluppando sempre di più nuove skills e non smetterò mai di ricercare di rinnovarmi».

Oggi Perla è pronta a rimettersi in gioco sentimentalmente parlando?

«Sì, ma non sto cercando nessuno. L’amore è la cosa più bella del mondo, vorrei innamorarmi domani… non ho smesso di crederci. In questo momento, però, ho priorità che mi stanno guidando verso altro, concentrare e migliorare me stessa in primis».

Chiederebbe mai a Maria De Filippi di fare la tronista a Uomini e Donne?

«Un’esperienza a livello sentimentale così forte emotivamente parlando non la rifarei, il mio prossimo amore vorrei viverlo nella naturalezza e lontana dai riflettori».