Sanremo 2025, sulla kermesse piomba Aurora Ramazzotti: "Ci sono anche io"

Al Festival di Sanremo 2025 ci sarà anche lei, Aurora Ramazzotti. No, non sul palco insieme a Carlo Conti, Gerry Scotti, Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi, Elettra Lamborghini e il resto della "banda" messa a punto per il primo anno del dopo-Amadeus. O almeno, non per quanto previsto oggi. Però la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarà comunque protagonista della kermesse più attesa dell'anno televisivo e musicale.

"Comunque ho una news che non vedevo l’ora di dirvi! - annuncia la 28enne sui social - Condurrò il podcast di Cosmopolitan a Sanremo, sono troppo gasata!". Mamma e influencer che ha lavorato sì nel mondo della televisione ma che in tutti questi anni di ribalta ha saputo anche ritagliarsi spazi quotidiani più privati e "normali", Aurora affronterà l'evento degli eventi in prima linea, sia pure da una posizione meno esposta a eccessi e critiche. Chissà che non siano le prove generali per un impegno da primadonna: lo scorso giugno, intervistata da Today, la stessa Ramazzotti aveva confessato di avere tra i tanti sogni uno riguardante proprio Sanremo, quello di condurlo.

Momenti di ironia non nuova per chi conosce Aurora e i suoi post. All'annuncio de... l'annuncio, qualche follower l'ha buttata lì: "Aspetti un altro bambino?". Replica secca di Aurora, mamma del piccolo Cesare da un anno e mezzo: "No, non sono incinta, anzi, sono mestruata al momento quindi non mi parlare, almeno che non sia per offrirmi del cioccolato… E poi, secondo voi, ve lo direi così?". Applausi.