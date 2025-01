Affari tuoi, Erica e il papà? Finisce a insulti dopo i titoli di coda: "A mazzate", "Ma vaf***lo"

28 gennaio 2025 a

"Figlia succube del padre, e alla fine voleva chiaramente prenderlo a mazzate... Porta sfiga quello lì". Telespettatori impazziti al termine dell'ultima puntata di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

In gara c'è la bella Erica, già pacchista-star e attesissima nelle vesti di protagonista principale. Insieme a lei, il papà, assai poco apprezzato dai fan della trasmissione che commentano in tempo reale quanto sta andando in onda. Tanti lo incolpano di aver condizionato in negativo la partita della figlia, che comunque arriva a due pacchi dall'epilogo con 20mila euro da un lato e 500 dall'altro. Erica va per la sua strada, scommette sul suo pacco e fa bene, perché si porta a casa proprio i 20mila euro.

"Comunque il padre ha dato solo fastidio, prima i 300.000, poi il cambio che le avrebbe fatto perdere i soldi...", attacca uno spettatore sui social. "Puoi anche farlo un mezzo sorriso. Hai vinto 20 mila euro facendo nulla. Ma vaffa", ribatte un altro pizzicando la concorrente. "Lei da stasera odia il padre", assicura un altro. "Lei ha capito troppo tardi che la tattica era non ascoltare il padre passivo aggressivo".

E ancora: "Felice per lei grande Erica anche se non ci hai regalato il trash che ci aspettavamo da te", "Mi piacerebbe sapere quanto denaro è stato sperperato, da quando è iniziata questa trasmissione!", "E va bene... Dai è andata pure bene... Ha vinto qualcosa... meglio di un calcio in c***lo... ahahahah", "Quel taccagno del Dottore voleva toglierle anche quei pochi! Bene ha fatto a non cambiare", "Proteggetela sempre, l'ho adorata! Altro che antipatica! 20mila tutti meritati. Una reazione genuina, mentre quella prima di lei era NERA per aver vinto la sessa cifra", "E giù soldi, che pa***e!!!", "Meno male dai, 20k sempre meglio di niente", "Ahahah che reazione! F***a fino alla fine, grandissima Erica".

In realtà, a fine puntata in tanti iniziano a friggere per la "staffetta" tra il De Martino di Rai 1 e quello di Rai 2, con il ritorno in prima serata di Stasera tutto è possibile. "Tutto bello eh, però le 21.35", "Tempismo perfetto, Rai 1 e Rai 2 hanno incrociato gli orologi. Un minuto dopo la chiusura di Affari Tuoi è partita la nuova edizione di Stasera tutto è possibile", "Ma ha lo stesso vestito di Affari tuoi!". "Cambia il canale ma siamo sempre gli stessi di Affari tuoi. FACCIAMOCI SENTIREEEEE":