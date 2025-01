Affari Tuoi, telespettatori in rivolta contro l'alpina Elisa: "È acida come un limone"

30 gennaio 2025 a

a

a

Giovedì 30 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ma prima di presentare il concorrente di stasera, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova rappresentante della Regione Veneto. Si chiama Francesca, viene da Vicenza e ha un negozio dell'usato.

"Amici - ha detto lo showman napoletano -. Questa sera da Trento il nostro maresciallo delle truppe alpine". Si tratta di Elisa, molto conosciuta dai telespettatori. "Sul cappello, sul cappello...", ha intonato lo studio. La donna ha raccontato che la passione per la divisa le è stata trasmessa dal nonno, che era un reduce della guerra in Russia. Elisa ha giocato con sua sorella Michela, che invece fa l'estetista. Hanno pescato il pacco numero 14.

Come detto, Elisa è riuscita nel corso del tempo ha conquistare gran parte del pubblico. Forse perché ha scelto un mestiere che storicamente è riservato agli uomini. O forse grazie al suo sorriso magnetico e alla sua risata contagiosa. Ma c'è anche chi non è rimasto assuefatto dalla simpatia del maresciallo alpino. "Esiste un concorrente che non sia acido come un limone?", ha scritta Elena su X. "Antipatica", il commento di Ilaria.