Affari tuoi, anche De Martino stronca Elisa: "Sto cambio...". Minuti di gelo e insulti dopo i titoli di coda

"Sto cambio che hai fatto...". A un certo punto si innervosisce anche Stefano De Martino perché quella di Elisa, come ripetono praticamente tutti gli spettatori di Affari tuoi su X, rischia di essere la peggior partita della stagione. E pensare che la marescialla degli alpini, pacchista promossa a concorrente del quiz show dell'access prime time di Rai 1, è riuscita pure a portarsi a casa 50mila euro. Ma è proprio questo il punto: Elisa viene accusata dagli appassionati di aver avuto poco coraggio e di aver accettato troppo presto l'offerta del Dottore, quando in ballo c'erano ancora praticamente tutti i pacchi rossi pesanti con solo un paio di pacchi blu "leggerissimi".

Alla fine, beffa delle beffe, la concorrente scopre di avere tra le mani proprio 300mila euro. La sua faccia è tutto un programma, così come la smorfia del conduttore "costretto" per alcuni lunghissimi minuti a reggere la trasmissione senza più suspense, a offerta già accettata.

"È sempre "1 tiro" che ti frega, ha fatto bene ad accettare, si è portata a casa 50k, senza ansia", la difende qualcuno. "Sarò controcorrente ma non capisco l’odio verso la modesta scelta della concorrente. Sí era stato chiesto 1 tiro, ma spesso 1 tiro cambia drasticamente la partita. Piuttosto trovo ingiusto e scorretto il tono irritato/deluso di De Martino facendo pesare la scelta". Ma tutti gli altri commenti sono durissimi.

"Ultimamente poco pochissimo coraggio, non lo capisco proprio", "Le avesse offerto 50mila dopo i primi 6 tiri avrebbe accettato e ciao a tutti. Che pena", "Un tiro avrebbe voluto dire avere ancora in gioco 200mila e 100mila in gioco nella peggiore delle ipotesi. E se avesse beccato un blu avrebbe voluto dire tutto il podio e offerta più alta dal dottore. Non è difficile", "Davvero incredibile non fare 1 tiro con quelle cifre... roba proprio da statali... tanto lo stipendio lo ha lo stesso... non voleva manco rischiare... e pensare che aprendo il 6 aveva ancora tutti i pacchi rossi... ma che ci vai a fare ad Affari tuoi se non te la giochi.. stai a casa!", "Beh io capisco la delusione di Stefano: un concorrente cambia il pacco e becca 300.000€, sai che colpaccio per una trasmissione vincente?!"