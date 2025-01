Affari Tuoi, Elisa e l'attacco durissimo dopo i titoli di coda: "Che pena, vai a casa"

31 gennaio 2025 a

Non c'è niente da fare: Elisa non è andata giù ai telespettatori di Affari Tuoi. O meglio, il suo modo di giocare nel corso della puntata di ieri, giovedì 30 gennaio. La donna, maresciallo degli alpini residente a Bolzano, ha partecipato al game show di Rai 1 con la sorella. Le due si erano preparate nei minimi dettagli per arrivare pronte al grande appuntamento. E avevano individuato un cifra sopra la quale rifiutare un'offerta del dottore sarebbe stato davvero difficile. E così è stato.

Stefano De Martino è sembrato dispiaciuto quando ha appreso la decisione finale di Elisa. La concorrente infatti ha accettato l’offerta del dottore - che comunque valeva ben 50mila euro - al primo tiro. La ragazza ha motivato la sua scelta spiegando al conduttore di Affari Tuoi che la cifra fosse davvero allettante. Soprattutto confrontandola con il costo della vita a Bolzano che - a detta sua - è molto cara. Il padrone di casa ha capito, ma poi ha deciso di mostrarle il contenuto degli altri pacchi. Elisa, per sua grande sfortuna, ha scoperto che aveva rinunciato alla vincita di 300mila euro. Un colpo di scena sensazionale.

"Maresciallo da congedare con disonore. Tutto pilotato": caos a fine puntata ad Affari tuoi

Sui social tantissimi telespettatori si sono riversati su X è per criticare la decisione finale di Elisa. La donna è stata giudicata troppo prudente e poco coraggiosa. "Le avesse offerto 50mila dopo i primi 6 tiri avrebbe accettato e ciao a tutti. Che pena", ha commentato su X un telespettatore.