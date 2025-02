Sanremo 2025, sconcerto per la foto di Clara: un dettaglio proprio non torna

03 febbraio 2025 a

Qualcosa non torna nella consueta copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata al Festival di Sanremo. O meglio, tutta colpa di un effetto ottico. Per l'edizione 2025, ecco i 29 big posare per la rivista. Peccato però che sui social qualcuno si sia divertito a commentare l'immagine. Il motivo? Clara, che posa seduta tra Tony Effe e Massimo Ranieri, sembra apparire con 6 dita nella mano sinistra. Tanto che è intervenuta la diretta interessata attraverso una storia su Instagram: "Raga giuro che ho 5 dita ma adorerei comunque".

E dopo le sue parole, anche Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto dire la sua ironizzando: "Clara ti volevamo rassicurare, nella copertina non ti abbiamo aggiunto neanche un dito!". In realtà, se si ingrandisce la foto si nota che quello che da lontano pare un dito in più, altro non è che il vestito della cantante.

Ma non finisce qui. Un altro dettaglio dello scatto, questa volta originale, è subito balzato all'attenzione dei fan. Si tratta della vicinanza di Fedez ad Achille Lauro e Tony Effe. Peccato però che tra loro non corra buon sangue. Stando ad alcune rivelazioni di Fabrizio Corona, Lauro sarebbe uno dei presunti amanti di Chiara Ferragni, con cui avrebbe tradito il marito Fedez. Quanto a Tony Effe (oggi fidanzato con Giulia De Lellis), i trascorsi riguardano un dissing che li ha visti protagonisti e che aveva coinvolto anche l'influencer e imprenditrice digitale.

La nuova copertina della settimana è quella più attesa dell’anno: Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, con tutti gli artisti in gara a Sanremo 2025



Vi aspettiamo martedì in edicola e...che il Festival abbia inizio! #Sanremo2025 pic.twitter.com/7A1T0W2UzE — Tv Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) February 2, 2025