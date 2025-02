Meghan Markle, "serata per sole donne": dove la beccano, schiaffo a Henry

03 febbraio 2025 a

Nel magico, dorato mondo di Hollywood può accadere anche questo: che al tavolo di una tranquilla "serata tra amiche" per sole donne si siedano la star Jessica Alba e la moglie di un (ex) principe d'Inghilterra come Meghan Markle a sua volta ex attrice non di primissimo piano. E tutto, ovviamente, finisce sui social nel nome della "nuova Luna in Acquario".

La duchessa di Sussex, consorte di Harry d'Inghilterra, sarà uscita dalla Famiglia reale inglese (anche se c'è chi parla da mesi di un riavvicinamento perlomeno tentato dal secondogenito di Re Carlo, anche per le malattie che hanno colpito il padre e la cognata Kate Middleton, moglie dell'erede al trono William) ma sa ancora come divertirsi. Come testimoniato da un post della Alba su Instagram, Meghan ha partecipato con lei a una festa, anzi a un "cerimonia" guidata da un'amica comune, Jill, fondatrice di Spirtidaughter.

Notte ad alto tasso di magia, spiritualità e suggestioni new age che, immaginiamo, avrebbero fatto venire la pelle d'oca alla Regina Elisabetta e al principe consorte Filippo di Edimburgo. "Buon compleanno alla mia ragazza Kerry Washington - scrive Jessica Alba riferendosi alla 48enne interprete di Scandal -. Sotto l'energia della Luna Nuova in Acquario ci siamo riunite per una bellissima cerimonia guidata da Jill. Le nuove lune sono un momento per nuovi inizi, stabilire le intenzioni e chiamare nuove possibilità - e questa notte è stata proprio questo. Abbiamo connesso, manifestato, liberato ciò che non ci serve più, e abbiamo attinto al nostro potere e alla nostra vibrazione più alta. Mi sento davvero grata - ad altre notti come queste".

Nota a margine: al rituale propiziatorio non è stato invitato Harry, proprio lui che da tempo sta cercando una nuova ripartenza anche con la famiglia d'origine rimasta a casa, oltreoceano.