Elettra Lamborghini, "mi vesto così?": manda in tilt Sanremo con un solo post post

Al Festival di Sanremo 2025 ci sarà anche lei, Elettra Lamborghini, ma stavolta non twerkerà sul palco come concorrente, bensì vestirà i panni istituzionali di co-conduttrice. Sarà al fianco di Carlo Conti nel corso della terza serata e, con lei, anche Katia Follesa e Miriam Leone. “Un sogno che si avvera” scrive lei stessa su Instagram, pubblicando alcuni scatti direttamente dall’Ariston. Come nelle migliori occasioni pubbliche, ora, il dilemma principale è solo uno, perché poi il resto è tutto in discesa: come mi vesto?

Nei giorni scorsi la Lamborghini è volata a Parigi, in uno showroom di Zuhair Murad, stilista libanese, noto per i suoi modelli ricamati, sontuosi e principeschi. Eccentrici, come la cantante. “Fittings” si legge su una storia social di Elettra, direttamente dalla maison. A seguire, una carrellata di long dress. Pizzi, paillettes, lamé: le opzioni non mancano e le proposte sono una più preziosa dell’altra. I colori sono caldi, avvolgenti e sensuali. Arancione, bordeaux, oro, ocra, fino al verde avio: quali avrà scelto la Lamborghini e, soprattutto, quanti cambi dobbiamo aspettarci durante la serata? Sarà solo la fashion star libanese a firmare i look di Elettra o ci saranno variabili?

Lei è abituata a stupire con i suoi outfit super-sexy ed è lei stessa a creare hype su Ig con un sondaggio aperto ai follower: “Abiti Sanremo, secondo voi come dovrei vestirmi?”. Tre le risposte possibili: “Fai i primi puliti poi azzarda”, “Azzarda totale”, “Pulita e semplice”. Nell’attesa di risolvere il dilemma, si è messa in posa a Sanremo, insieme ad alcuni degli altri co-conduttori dell’edizione 2025 del festival, tra cui Alessia Marcuzzi, Geppi Cucciari e Mahmood. “Ciakkkk azioneeeee”: è questa la caption scelta per postare una foto dove siede su uno sgabello da regista.

Subito dopo eccola sul set, pronta per le foto di rito e sono diversi i cambi di abito per Elettra in questa occasione. Eccola in nero, trasparente e con applicazioni di cristalli, con un vestito sfoggiato per le immagini insieme a Carlo Conti. I due, con lo sfondo bianco alle spalle, si scambiano sguardi d’intesa: la stessa chimica la ritroveremo tra pochissimi giorni sul palco. Perché Sanremo è Sanremo.