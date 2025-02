Sanremo 2025, Simone Cristicchi choc: "Stavo morendo dissanguato". Cosa è successo

05 febbraio 2025 a

Simone Cristicchi e Amara - alias Erika Mineo - sono una coppia nella vita e sul palco di Sanremo. I due si aiutano a vicenda. Un esempio? Lei ha letteralmente salvato la vita a lui. Un incidente domestico, in cui è incappato Cristicchi nella loro casa di campagna, poteva costargli la vita. Il cantante stava tagliando la legna con una motosega. Ma a un certo punto l'attrezzo ha preso fuoco e lui - spaventato - è scivolato ed è caduto sbattendo la testa contro una pietra enorme.

Cristicchi stava perdendo sangue e, di conseguenza, è svenuto. "Se non ci fosse stata Erika - ha raccontato nel corso della presentazione stampa di “Quando sarai piccola” il brano che porta al Festival di Sanremo e che sarà contenuto in “Dalle tenebre alla luce”, la speciale edizione dell’ultimo album in uscita il 14 febbraio - forse sarei morto dissanguato". E una cicatrice sulla faccia è il ricordo più evidente di quella brutta esperienza.

Ma per fortuna il chirurgo che lo ha operato è riuscito a far quasi del tutto sparire quella cicatrice. "Nel momento in cui mi sono ripreso da questo incidente, il primo pensiero è stato: pubblico l’album! - ha aggiunto Cristicchi - Quindi non so se sono impazzito per tutto, o se sono rinsavito, questo è stato il motivo per cui è uscito il mio disco, proprio perché c’era l'idea di non poter più perdere tempo, perché davvero oggi ci siamo, domani non ci siamo più".