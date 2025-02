La Volta Buona, Eva Henger gela Balivo: "Chissenefrega dell'amicizia di Ilona Staller"

05 febbraio 2025 a

Caterina Balivo ha ospitato Eva Henger a La Volta Buona, il programma televisivo in onda su Rai 1. Al centro dell'intervista, il film in uscita sulla vita dell'ex marito Riccardo Schicchi e, in un certo senso, anche sulla sua. Nella pellicola, però, viene narrato anche il rapporto teso che la Henger ha sempre avuto con'altra diva del porno: Ilona Staller, in arte "Cicciolina".

"Come hai appreso la notizia che stavano facendo un film sulla vita di tuo marito... cioè, la vita del tuo ex marito diventa un film con degli attori pazzeschi. E poi con questo film ci sono tutte le varie rivalità, le inimicizie. Tipo Ilona Staller, che era stata la sua fidanzata. Tu poi che rapporto hai avuto con lei?", ha domandato Caterina Balivo a Eva Henger.

Lei non ha avuto la minima esitazione a rispondere con sincerità: "Zero, zero assoluto. All'inizio cercava di essere amica, poi ha capito che non c'era trippa per gatti. E perciò... io ho tante amiche, vivo la mia vita tranquillamente". A quel punto la padrona di casa ha provato a incalzarla: "Quindi hai rifiutato la sua amicizia...". "Non io - ha replicato la Henger -, lei la mia. Io volevo essere sua amica, ma non c'era niente da fare. Non so perché, vai a capire. Chissenefrega".