Casa a Prima Vista, Mariana D'Amico sconvolge Ida Di FIlippo: "Quanti botox mi faccio all'anno"

Manca sempre meno all'inizio della quarta stagione di Casa a Prima Vista, il popolare show in onda su Real Time. I telespettatori dovranno attendere ancora una decina di giorni per assistere alle gare tra le due squadre di agenti immobiliari più famosi d'Italia. La prima, quella milanese, è formata da Gianluca Torre - che ora ha inaugurato il suo personalissimo podcast -, Mariana D'Amico e Ida Di Filippo. La seconda, invece, è quella romana. Tra le poprie fila vanta Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri.

Tra i componenti delle due squadre c'è molto affiatamento. E lo si capisce perfettamente andando a spulciare i loro profili social. Blasco Pulieri e Corrado Sassu, per esempio, hanno lanciato il loro podcast. Si tratta di un format che prevede le domande dei fan su curiosità che riguardano i dettagli più sconosciuti della vita da agente immobiliare. Poi ci sono anche Ida DI Filippo e Mariana D'Amico: rivali in tv, amiche nella vita di tutti i giorni.

Casa a Prima Vista e Casa contro Casa, guerra totale in televisione: cosa sta per accadere

Un video molto divertente sta facendo il giro dei social. Nel filmato si vede Gianluca Torre chiedere: "Li fate i botox party?". "Botox party?", si domanda Ida. "Un po' di botox ne avresti bisogno", risponde Mariana. "Ma io non me lo farei mai. Fattelo tu", la replica di Di Filippo. "E io lo faccio una volta all'anno. Si vede e non mi vergogno neanche a dirlo".