Affari Tuoi, "faticosa": lo strafalcione di De Martino. Giulia lo corregge: gelo in studio

Ad Affari Tuoi va in scena una delle serate più pazze degli ultimi tempi. La concorrente, Federica dall'Emilia Romagna, ha cercato in tutti i modi di sfilare il pacco più pesante da sotto il naso del dottore. Ma niente da fare, si è dovuta accontentare di un'offerta da 25.000 euro quando ancora sul banco c'era il pacco da 200.000 euro. Stefano De Martino ha cercato di far riflettere la concorrente: "Hai fatto un cambio e hai preso il pacco numero 8 che per te ha un significato particolare. Allora perché non tenerlo fino alla fine?". Federica però è andata per la sua strada e ha accettato l'offerta cercando di salvare il salvabile di una partita che si stava mettendo davvero male. A un certo punto, quando i pacchi rossi rimasti in gioco erano appena due, di fatto si è avventurata in un filotto di pacchi blu da aprire tutti a segno.

"Apri" e giù un blu e così via, fino ad arrivare all'offerta finale che ha fatto capitolare la concorrente. E Stefano De Martino ha commentato così questa cavalcata: "È stata una partita faticata e adesso siamo qui a ribaltarla con i 200.000 ancora in gioco".

Subito interviene la sorella di Federica, Giulia, a correggere De Martino: "Faticosa...". Un dettaglio sfuggito a tanti. Ma di certo la prontezza di riflessi linguistici di Giulia non è passata inosservata tra i telespettatori.