Sanremo 2025, Carlo Conti stravolge il testo: "Sarà una nuova versione", l'annuncio da Vespa

"Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0 , una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo". A dirlo è Carlo Conti che, ospite di Bruno Vespa durante Cinque Minuti in onda, domani, venerdì 7 febbraio alle 20,35 su Raiuno, parla tra le altre cose di Fedez e Marco Masini che duetteranno al Festival cantando ’Bella Stronza' del cantautore toscano. E proposito della partecipazione di Tony Effe, il direttore artistico del festival spiega: "Mi sono occupato della canzone che ho scelto per il Festival. Personalmente c’è una parabola che mi piace molto, quella del figliol prodigo".

E sul Festival è intervenuta anche una delle co-conduttrici di Conti, Katia Follesa: "Nella mia partecipazione ci sarà molta improvvisazione, così come vuole Carlo. E ne sono felice perché è proprio nel mio mood. E poi ho la fortuna di fare la terza serata così posso raccogliere un pò di materiale dalle prime due...".

E ancora: "Chiaramente ci sono delle cose che ci siamo detti di fare io e Carlo. Però vi assicuro che quando siamo saliti un attimo sul palco insieme lunedì scorso, ce ne sono venute in mente altre 300. Quindi davvero lo saprò solo quando salirò sul palco. Improvvisare è anche pò la mia cifra", racconta in un’intervista all’Adnkronos. Carlo Conti l’ha voluta per la terza serata, quella di giovedì 13 febbraio, come parte di un trio di partner tutto al femminile composto anche da Miriam Leone e da Elettra Lamborghini. Della sua co-conduzione, racconta, ha saputo "tramite un messaggio vocale di Carlo, questa estate". "Io stavo facendo un colloquio con i professori di Agata, mia figlia, perché il giorno dopo avrebbe fatto gli esami di terza media. Dunque lo ascolto soltanto una volta uscita dall’aula. Ho dovuto riascoltarlo tre volte. Non capivo se era uno scherzo o se era la verità. Per fortuna era la verità".