Affari Tuoi, dopo la puntata di Federica scoppia l'inferno: "Pezzente, sei un c***"

06 febbraio 2025 a

a

a

Ad Affari Tuoi è la serata di Federica. Pacco dopo pacco nella puntata andata in onda questa sera, giovedì 6 febbraio, la concorrente prova a mettere le mani su un bottino da capogiro. Ma deve fare i conti con il dottore, con le sue offerte, le sue tentazioni. Stefano De Martino prova a guidarla in questa sfida ma con scarso successo. Infatti Federica manda subito in aria tutti i pacchi rossi pesanti, resta solo quello da 100.000 euro. E questo pacco accompagna Federica fino alla fine.

Le offerte del dottore, le prime, vengono scartate con superficialità: cifre grosse, fino a 23.000 euro. Poi il cambio e nel pacco ceduto c'erano 20 euro. Ma in quello preso e stretto tra le mani fino alla fine della serata c'è una amara sorpresa. Infatti quando manca ormai solo un tiro alla fine e sullo schermo c'è solo un pacco blu e uno rosso da 100.000, ecco che arriva l'offerta del dottore da 35.000 euro. Il marito di Federica la convince ad accettare. E così Federica si porta a casa 100.000 euro, ma nel pacco che ha tra le mani la concorrente trova ben 100.000 euro. Sul suo volto si stampa subito la delusione e su X si scatena l'inferno sul marito: "Il marito ..un pezzente cacasotto porta sfiga ..lei una dea..", tuona un telespettatore. E ancora: "Lo sapevo io. Dopo tante puntate è arrivata una che sapeva giocare ma si è fatta condizionare. Peccato". Infine c'è chi ironizza: "C'è il suo EX marito in studio".