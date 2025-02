Affari Tuoi, Federica si lascia andare in diretta: "Mi rode il c...", cala il gelo in studio

07 febbraio 2025 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Federica dalla Lombardia. La concorrente nella puntata di giovedì 6 febbraio sfida il dottore e Stefano De Martino. Pacco dopo pacco vengono rifiutate tutte le offerte e il tabellone dei rossi si svuota rapidamente. Ma c'è di più. La concorrente si avventura anche in un cambio e riesce a liberarsi di un pacco blu da 20 euro. Ma quando manca un solo tiro alla fine della partita e sul campo c'è ancora il pacco da 100.000 euro ecco che Federica decide di accettare l'offerta del dottore, l'ultima, quella da 35.000 euro.

Lo fa però rinunciando a ben 100.000 euro, infatti nel suo pacco c'era proprio il bottino ghiotto. Ma la concorrente è stata fortemente condizionata dal marito che le ha consigliato di accettare l'offerta del dottore. In realtà Federica avrebbe accettato anche la penultima offerta, quella di 15.000 euro ed è proprio in quel preciso istante che si è lasciata sfuggire una frase sguaiata: "Mi rode il c...". Una frase che non è passata inosservata sui social e in tanti hanno criticato Federica per non aver usato un linguaggio consono alla situazione. Poi è scoppiato il putiferio sul marito: colpevole di averla convinta ad accettare l'offerta. Affari Tuoi come sempre fa discutere...