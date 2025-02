Che tempo che fa, Fabio Fazio si infuria con il M5s

Daniela Mastromattei 07 febbraio 2025 a

Fabio Fazio, un nome una garanzia. Fanno a gara potenti (e non) per entrare nel salotto di Che tempo che fa con la consapevolezza di sedersi più in basso del dominatore-intervistatore, tronfio di una superiorità morale, che in modo arbitrario oscura tutto ciò che non rientra nel suo politicamente corretto. Eppure la lista d’attesa è lunga. Avanti un altro. Eccoci alla tradizionale ospitata a poche ore dall’inizio di Sanremo del direttore artistico Carlo Conti prevista per domenica prossima, subito dopo quella di Bill Gates (pure l’uomo tra i più ricchi del mondo per promuovere la sua ultima fatica “Source Code”s’inchina a Fazio). Ma la polemica scoppia per il conduttore del Festival che ha bisogno di una spinta finale, in vista della prima serata di martedì 11 febbraio.



Il direttore artistico non sembra troppo preoccupato di concedersi anche alla concorrenza di Discovery. Prima però (stasera) sarà a Cinque minuti su Rai1 da Bruno Vespa. Così che non lo si possa tacciare di non essere aziendalista. Tuttavia, per l’ospitata sul Nove scoppia la polemica. Gli esponenti del Movimento Cinque Stelle in Commissione di Vigilanza Rai hanno da ridire: «Anche quest’anno la Rai ha deciso di promuovere Sanremo... su una rete concorrente! Un’ammissione involontaria ma chiarissima: se vuoi davvero far arrivare un messaggio al pubblico, meglio rivolgersi alla concorrenza piuttosto che puntare sulle proprie trasmissioni». Dal M5S si allunga anche il sospetto che dietro la mossa di Conti ci sia un piano. Quantomeno «il tempismo» sarebbe perfetto», proprio ieri, «su Repubblica, Alessandro Araimo (ad di Warner Bros. Dicovery ndr) ha raccontato di guardare con interesse alla futura gara per organizzare Sanremo. Forse al netto del ricorso si sta già preparando al passaggio di consegne? Al di là delle ironie è una scelta editoriale che denota il declino di chi per promuovere i propri prodotti danneggia il suo palinsesto».

Immediata la replica di Fabio Fazio in soccorso di Conti «Io e Carlo siamo amici da tutta la vita, e poi i conduttori del Festival sono sempre venuti a Che Tempo Che Fa, è una tradizione, così come lo scorso anno con Amadeus e Fiorello». E aggiunge (chissà da quanto tempo il maestrino Fazio aspettava questo momento): «Penso che la televisione sia una sola, sempre, e che sia ovvio doverci sempre incontrare fra le varie reti, fra i vari programmi. Io parlo di tutti i programmi, di tutte le reti ogni sera che vado in onda: faccio pubblicità ai programmi delle altre emittenti proprio perché penso che la televisione sia una sola, in particolar modo con la Rai con la quale sono stato 40 anni e con la quale ovviamente ho un rapporto speciale». Per Fazio: quel che dicono i pentastellati non è «un sintomo del declino della Rai». Ma «è una cosa senza ragione». Gli irragionevoli grillini. Nel frattempo nel regolamento di viale Mazzini è stata confermata una sorta di clausola “anti Fazio”: vale per il primo classificato che uscirà dalla gara canora, il quale “non potrà partecipare ad altri programmi televisivi di altre reti diverse dalla Rai fino al 18 febbraio 2025”. Lo scorso anno, infatti, Fabio Fazio ha dovuto rinunciare ad avere in studio il vincitore del Festival della canzone il giorno successivo alla finale. E dunque il divieto resta anche quest’anno per il trionfatore di Sanremo fino al martedì successivo.