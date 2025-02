Sanremo 2025, "non è la mia musica": un grosso caso, chi stronca Geppi Cuccari alla vigilia

07 febbraio 2025 a

a

a

Chissà come si troverà Geppi Cucciari sul palco del Festival di Sanremo. I motivi di "inquietudine", si fa per dire, sono almeno due. Il primo per il fatto che la comica e presentatrice sarda all'Ariston c'è già stata, ma da ospite, mentre nell'edizione al via martedì prossimo sarà conduttrice per una sera, accanto a Carlo Conti e Mahmood. Secondo: l'aspetto musicale.

Intervistata dal Giorno, infatti, ammette di non trovarsi del tutto a suo agio con il genere che va per la maggiore in questi ultimi anni non solo tra i giovani, ma anche alla radio e nel cosiddetto panorama "mainstream": il rap.

Sanremo, Crusca brutale: "Come la predica di un prete", chi stroncano

"A dispetto del mio sviluppo biografico - spiega la Cucciari - ho una predilezione per i brani più melanconici". I suoi punti di riferimento, infatti, sono Renato Zero e brani come Perdere l’amore di Massimo Ranieri. Quando le chiedono del suo rapporto con i rapper, la risposta è chiarissima: "Mhhh... è possibile un’altra domanda? Diciamo che non è la mia musica, ma la musica bisogna anche conoscerla". Tra Achille Lauro, Fedez, Bresh, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Tony Effe, Willie Peyote e il super-gruppo composto da Shablo, Guè Pequeno, Joshua e Tormento non le mancheranno di certo le occasioni per vedere da vicino un po' di rap italiano.

"Italiano standard, grado zero": Sanremo per Elodie è già finito, stroncata dalla Crusca

Di sicuro, anticipa, a Sanremo piangerà: "Lo farò prima o dopo, sì, certamente. Le lacrime vengono spesso confuse con la tristezza, ma le lacrime esprimono soprattutto emozioni, e io sono molto emotiva. E Sanremo mi darà sicuramente molte emozioni".