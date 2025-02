Casa a prima vista, Ida Di Filippo in imbarazzo con Mariana: "Ce li hai sempre sporchi"

07 febbraio 2025 a

In tv, su RealTime, è Casa a prima vista (e sta per tornare dopo il clamoroso successo nella fascia dell'access prime time nel 2024). Sui social, invece, è sempre più simile a Camera cafè, e alzi la mano chi si ricorda l'originale comedy show con Luca e Paolo di una ventina d'anni fa.

Il merito è di Ida Di Filippo e Mariana D'Amico, le due primedonne che si contendono la piazza di Milano insieme a Biscottino, alias Gianluca Torre. Le due agenti immobiliari su Instagram sono scatenate, a suon di foto, post, video e stories, in cui amano seminare consigli e squarci di vita privata dietro le quinte. E dare una fotografia scanzonata del loro rapporto, che ormai travalica quello professionale essendosi trasformato in vera e propria amicizia. Con i "colpi bassi" del caso.

Ida, per esempio, ha pubblicato un video insieme a Mariana colte in un momento privato. Le due donne infatti si lavano i denti prima di registrare una nuova puntata.

"Ida, scusa ma anziché lavarti i denti mettiti il rossetto che adesso dobbiamo andare sul set?", domanda la D'Amico. Che poi pizzica la Di Filippo: "Tu hai sempre i denti sporchi, io invece ce li ho sempre puliti, bevo caffè, mangio cioccolato e ce li ho sempre stra-puliti". Ida protesta con lo spazzolino in bocca e poi sbotta con i fan: "Ragazzi, non posso neanche lavarmi i denti in santa pace". E qui la D'Amico perde la calma: "Guarda che tu stai occupando il mio lavandino, nel mio camerino!", "No è il mio", "Invece sì", "No", "Invece sì, andiamo!". E finisce tutto con un doppio gran sorriso.

"Per Mariana ci voleva un amica come Idia (autentica, naturale, sincera e soprattutto simpatica) e meno impostata e sta diventando anche simpatica. Ida l'amica che tutte le donne vorrebbero", riflette un fan tra i commenti. "Programma confezionato benissimo... protagonisti simpatici, professionali ed educati... finalmente una buona tv!", "Siete mitiche!! Insegnate anche alla vostra collega un po' di simpatia", "Però... a volte Mariana, vuoi per esigenze televisive o anche per scherzo, tende a sminuire parecchio Ida...", "Che bello vedere quanto amore c'è tra voi", "Che simpaticone".