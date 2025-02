Casa a prima vista, "dove non te ne frega un ca***zo": Blasco Pulieri, lo sfogo che lascia interdetti

08 febbraio 2025 a

"Là dove non te ne frega un ca***zo ti aspetta la serenità": forse è questa la massima di vita di Blasco Pulieri, agente immobiliare star di Casa a prima vista, il mattone-show di RealTime che sta per tornare in onda il prossimo 17 febbraio dopo la lunga pausa invernale.

Il simpatico, scapigliato Blasco si contende la tostissima piazza di Roma con i colleghi Corrado Sassu e Nadia Mayer (mentre a Milano se la giocano Ida Di Filippo, Mariana D'Amico e Gianluca Biscottino Torre). In feroce ancorché simpatica contrapposizione davanti alle telecamere, dove fanno a gara a proporre ai clienti/concorrenti le loro proposte immobiliari. Ma fuori, o meglio sui social, i protagonisti del programma sono una squadra compatta. "Una squadra fortissimi", canterebbe Checco Zalone. Tutti e 6 i venditori fanno uso massiccio e sapiente di Instagram. condividendo dritte, consigli per gli acquisti e le vendite, sfoghi, sprazzi di privato e intimità e pure qualche riflessione semiseria.

Ad esempio, la frase citata poc'anzi che Blasco ha peraltro condiviso nelle sue storie su Instagram dopo averla letta sul profilo dal nome che è tutto un programma, "Vaffan***lonelcuore" (sic).

Nelle ore precedenti, invece, Pulieri si era divertito a commentare con sarcasmo un simpatico siparietto di Sassu, che chiedendo a Siri quale fosse "l'agente immobiliare più forte di Roma?" si era sentito rispondere dall'assistente vocale: "Gli agenti più forti di Roma sono Blasco Pulieri e Nadia Mayer. Tu vai troppo fuori zona". E tra i commenti, ecco la risata di Blasco: "Siri la sa lunga".