Casa a Prima Vista, schiaffo alla povertà: ecco dove festeggia il compleanno Ida Di Filippo

Ieri, venerdì 7 febbraio è stato un giorno speciale per Ida Di Filippo. La star della squadra milanese di Casa a Prima Vista ha festeggiato il suo compleanno. E per l’occasione ha ricevuto tantissimi messaggi di ammiratori e di amici e colleghi. Come Gianluca Torre che, su Instagram, ha postato un video che mostra alcune delle foto scattate insieme. Con la seguente descrizione: "Tanti auguri Biscottina del mio cuore".

L'agente immobiliare campana, a differenza degli scorsi anni, ha deciso di festeggiare il suo compleanno al freddo. Più nello specifico a Milano, all'interno della Galleria Vittorio Emanuele. La star di Casa a Prima Vista ha trascorso la cena del suo compleanno insieme al compagno. Dove? In uno dei ristoranti più famosi d'Italia: quello di Carlo Cracco.

"Allora ragazzi - ha esordito così in un video postato su Instagram -. Grazie, mi state scrivendo in tantissimi... sto ricevendo una marea di auguri. Non so se ce la faccio a rispondere a tutti, quindi faccio una storia. Allora, io di solito negli ultimi anni il mio compleanno l'ho sempre festeggiato al caldo. Ma adesso invece sono in Galleria a Milano. E vado a cena con il mio amore. Ok? Grazie a tutti, vi voglio bene".