Sanremo 2025, Rose Villain? Clamorosa conferma a 3 giorni dal via: cosa porterà sul palco

08 febbraio 2025 a

a

a

Tra le concorrenti più amate del prossimo Festival di Sanremo c'è senza ombra di dubbio Rose Villain. Rosa Luini - il vero nome della cantante - oltre che essere una delle principali interpreti della scena rap italiana è anche un'icona di stile. Lo scorso anno aveva sfoggiato all'Ariston diversi brand, tra cui GCDS, balenciaga e Marni. Ma per l'edizione del 2025 la cantante e la sua stilista Celia Arias hanno collaborato con un unico marchio. Rose Villain, infatti, vestirà Fendi per tutte e cinque le serate della kermesse, come ha confermato Fanpage.

Oltre che per i suoi brani e per i suoi numeri su Spotify e sui social, la cantante ha fatto molto parlare di sé per via di alcune dichiarazioni contenute in un'intervista rilasciata a Repubblica. Rose Villain si è scagliata contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sostenendo che - secondo lei - non rappresenta un modello per le donne. Poi si è lasciata andare a un piccolo sfogo contro i suoi haters. Qualcuno infatti aveva criticato alcuni suoi look sfoggiati durante le esibizioni sui palchi italiani. "Sul palco mi piace sentirmi donna, quando sminuiscono il mio talento perché sono una bella ragazza, mi fanno inca**are", aveva raccontato.

"Come hanno cambiato il testo di 'Bella str***za'". Carlo Conti spiazza anche Vespa: Sanremo "politicamente corretto?"

Oltre a Fuorilegge - brano scritto proprio per il festival di Sanremo, la cantante porterà sul palco dell'Ariston anche un piccolo omaggio a Lucio Battisti. Nel corso della serata di venerdì 14 febbraio, infatti, canterà con Chiello Fiori rosa, fiori di pesco. Una delle più celebri canzoni della leggenda della musica italiana.