Sanremo 2025, Paolo Kessisoglu tra gli ospiti: clamoroso, "di cosa parlerà"

10 febbraio 2025 a

a

a

“Venerdì sera ci saranno poi Paolo Kessisoglu e la figlia che ci raccontano il mondo di chi si chiude in camera. Canteranno insieme. Non c’è nessuna questione politica dietro. Come diceva Antonella (Clerici, ndr), non dobbiamo dimostrare nulla”: il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo, Carlo Conti, lo ha detto durante la prima conferenza stampa prima della partenza della 75esima edizione della kermesse. Il riferimento è ai ragazzi hikikomori, coloro che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, chiudendosi in casa, senza avere alcun contatto diretto con il mondo esterno.

Parlando dei tempi, il conduttore ha ribadito che "i monologhi sono importanti ma io voglio rispettare anche i tempi televisivi e le serate con 29 cantanti ci porteranno all’1:20/1:30. Ho voluto sintetizzare il più possibile anche con momenti veloci”. Su questo, insomma, non c'entrerebbe nulla la politica. Si tratterebbe solo di una questione di tempi. "A volte è meglio una parola che una lunga chiacchierata", e "la politica non c'entra niente", ha voluto sottolineare Conti in conferenza stampa. L'assenza di monologhi, tra l'altro, non impedirà ai protagonisti del festival di affrontare temi sociali, come nel caso di Kessisoglu e di sua figlia, che affronteranno un argomento molto delicato.