Sanremo 2025, spunta pure il Duce: la patente di antifascismo al Festival

Vorrebbero essere solo canzonette, ma le tirano per le rime per cavarci fuori una polemica, un vaffa, meglio se al governo. La favorita, non a caso, è Giorgia, cantante indiscutibile, ma anche quella che, rivolta alla premier, sbottò: «Anch’io mi chiamo Giorgia, ma non rompo i c... a nessuno». Comunque auguri per “La cura per me”, testo apolitico con il quale potrebbe trionfare per la seconda volta, trent’anni dopo Come saprei.

Il ruolo di rompiscatole della giornata ieri, alla conferenza stampa di inizio Festival è toccato a Giuseppe Candela, inviato del sito di indiscrezioni e maldicenze Dagospia, il frullato mediatico più anti-governativo in circolazione.