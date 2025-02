Sanremo 2025, a Fedez bastano tre parole: la sua verità sulle pupille

11 febbraio 2025 a

Fedez ha svelato il mistero nel podcast 'Pezzi' su quelle strane pupille che erano comparse nelle foto di rito sul red carpet dell'Ariston. "Avevo dimenticato il portalenti e quindi non ho potuto toglierle dopo le prove". "Gli occhi sono apposto. Ieri avevo le lenti. Quando si fanno le prove generali bisogna venire vestiti non proprio come saremo vestiti stasera ma in una certa maniera perché registrano dovesse succedere qualcosa. E quindi ho provato l’esibizione con le lenti, poi ho dimenticato il portalenti e quindi non ho potuto toglierle prima di fare il green carpet", ha affermato il rapper.

"Nella canzone dico ’dentro i miei occhi guerra dei mondi' e mi è venuta questa idea di mettermi le lenti a contatto, mai messe in vita mia. In realtà ho anche altre lenti che ti prendono proprio tutto il bulbo oculare ma metterle è troppo complicato".

Poi sempre Fedez ha aggiunto: "Mai pensato di mollare Sanremo? Non ho mai comunicato a nessuno di voler rinunciare a Sanremo ma non nego che ho avuto dei momenti abbastanza intensi. Non che abbia pensato di rinunciare, però il discorso che mi sono fatto ad un certo punto è che in un altro momento della mia vita quello che avrei fatto sarebbe stato trincerarmi in casa e cadere in un oblio di autodistruzione. E ad un certo punto mi sono detto: cerchiamo dalle cose brutte di trarne il meglio e quindi devo per forza affrontare questa cosa qui, perché nel bene o nel male se riesco ad affrontarla quanto meno da tutto ’sto merd*ne che è accaduto riesco a trarne qualcosa di positivo".