Sanremo 2025, la diretta della prima serata: il Papa interviene al Festival, all'Ariston si fa la storia

Eccoci, dopo tanta attesa, è iniziato il 75esimo Festival della canzone italiana, Sanremo 2025. All'Ariston è tornato Carlo Conti dopo il "regno" di Amadeus durato cinque anni. Il conduttore toscano questa volta sarà affiancato da diversi co-conduttori e diverse co-conduttrici. Questa sera spazio a un protagonista assoluto come Gerry Scotti che di fatto per una sera sarà in Rai, lui, volto storico di Mediaset. Ma c'è anche il ritorno di Antonella Clerici, la donna che più di tutte è stata sul palco dell'Ariston. La musica? Sono 29 i big in gara. Grande attesa per Giorgia, Fedez, Cristicchi, Brunori Sas e tanti altri. E in questa edizione, come ha sottolineato Carlo Conti, nessuno spazio ai monologhi e alla politica. A vincere sarà solo la musica. In fondo a questo diretta troverete sempre la scaletta con l'ordine d'uscita dei cantanti.



Ore 21.57 - Il videomessaggio di Papa Francesco prima dell'esibizione delle artiste israeliana e palestinese

Il Papa manda un videomessaggio di pace a Sanremo 2025 ed il 75mo festival entra nella storia. Francesco ha risposto all’invito di Carlo Conti di sottolineare con la sua voce il momento che il festival ha deciso di dedicare ad un appello per la pace. Un appello affidato all’esecuzione da parte della cantante israeliana Noa e dalla collega palestinese Mira Awad di ’Imaginè di John Lennon, in una versione cantata in parte in ebraico, in parte in arabo e in parte in inglese.



Ore 21.53 - Papa Francesco al Festival: il videomessaggio per la pace



Ore 21.43 - Achille Lauro in frack con "Incoscienti giovani"

Finora è il brano che ha impressionato di più. Orecchiabile, delicato. Una canzone che può davvero arrivare tra le prime tre



Ore 21.35 - Marcella Bella con "Pelle di diamante" fa ballare l'Ariston, grande grinta



Ore 21.31 - Torna a Sanremo Simone Cristicchi con un brano della tradizione del cantautorato italiano: "Quando sarai piccola”



Ore 21.30 - I Coma Cose si prendono il palco

Siamo davanti probabilmente a un tormentone in pieno stile Ricchi e Poveri, qualcosa di davvero orecchiabile. Tenete in mente bene questa "Cuoricini", diventerà il tormentone della prossima primavera

Ore 21.21 - Irama torna all'Ariston con "Lentamente"



Ore 21.18 - Tutti in piedi all'Ariston: grandissima commozione per il ricordo di Fabrizio Frizzi



Ore 21.17 - Entra in scena Antonella Clerici

Occhiali da sole sul volto per Gerry Scotti e Carlo Conti, arriva la co-conduttrice: un vestito scintillante.



Ore 21.10 - È il momento di Noemi

La cantante ha davvero lasciato l'Ariston senza fiato. La sua esibizione è stata perfetta e gli applausi scroscianti hanno sottolineato il grande successo di "Se ti innamori muori"



Ore 21.05 - È il momento di Rkomi con "Il ritmo delle cose"



Ore 21.00 - Momento storico: Gerry Scotti sul palco dell'Ariston

"Caro Carlo le cose dobbiamo dirci le cose in faccia. Sono grato a te per avermi chiamato". Poi ringrazia anche Mediaset



Ore 20.53 - È il turno di un grande ritorno: Francesco Gabbani ancora all'Ariston



Ore 20.52 - Carlo Conti fa sbancare gli scommettitori

In queste ore i bookmakers si erano avventurati nel pronostico tra una cravatta e un papillon per il conduttore. Ora è arrivata la risposta a chi ha scommesso qualche euro sugli accessori del look del conduttore. E da qualche parte si festeggia.



Ore 20.50 - Si esibisce Gaia, la prima cantante in gara con "Chiamo io chiami tu"



Ore 20.46 - Problemi con l'audio

Pronti via e slata subito l'audio al Festival. Pochi secondi ma son bastati per far scattare i commenti feroci sui social



Ore 20.35 - Antonella Clerici in vestaglia al Tg1, social scatenati

La conduttrice si presenta con una vestaglia al Tg1 e i social subito la mettono nel mirino. Lei zittisce tutti: "Non voglio svelare il mio abito"



Ore 20.34 - Tamberi all'Ariston con Jovanotti

Il fuoriclasse del salto in alto ospite stasera del festival di Carlo Conti. Pensato per lui un momento di interazione con il cantante all'interno della sua performance. L'azzurrò confermerà che non smette

Ore 20:30 - Un ospite misterioso sul palco dell'Ariston?

Giorgio Panariello avrebbe ricevuto questa mattina una telefonata da Carlo Conti: "Mi ha chiamato", ha fatto sapere l'attore comico. E a quanto pare, secondo alcune voci potrebbe essere lui l'ospite "misterioso" di questa prima serata.



La scaletta con l'ordine d'uscita dei cantanti

In apertura: “Following a bird” di Ezio Bosso



Gaia - "Chiamo io chiami tu"

Francesco Gabbani - "Viva la vita”

Rkomi - "Il ritmo delle cose"

Noemi - "Se t'innamori muori"

Irama - "Lentamente"

Coma_Cose - “Cuoricini"

Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola”

Marcella Bella - "Pelle diamante”

Achille Lauro - "Incoscienti giovani"

Noa e Mira Awad: “Imagine”

Giorgia - "La cura per me”

Willie Peyote - "Grazie ma no grazie"

Jovanotti: “L’ombelico del mondo”, “Il più grande spettacolo dopo il big bang”, “I love you baby”/”Fuori onda”/”A te”, “Un mondo a parte”

Rose Villain - "Fuorilegge"

Olly - "Balorda nostalgia"

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento - "La mia parola"

Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore"

Da Piazza Colombo, Raf: “Self control”

Tony Effe - "Damme 'na mano"

Serena Brancale - "Anema e core"

Brunori Sas - "L'albero delle noci"

TG Sera

Modà - "Non ti dimentico"

Clara - "Febbre"

Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"

Fedez - "Battito"

Bresh - "La tana del granchio"

Sarah Toscano - "Amarcord"

Joan Thiele - "Eco"

Rocco Hunt - "Mille volte ancora"

Francesca Michielin - "Fango in Paradiso”

The Kolors - "Tu con chi fai l’amore"