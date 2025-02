La Volta buona, l'agguato dei Cugini di Campagna: "Caterina la torta!", finisce male

11 febbraio 2025 a

A La volta buona accade davvero di tutto. Nel talk show pomeridiano condotto da Caterina Balivo questa volta finisce davvero male. Infatti tra gli ospiti, in questo clima da Sanremo 2025, ci sono I cugini di campagna che proprio qualche anno fa sono tornati al Festival.



È il compleanno di Ivano e Silvano. E allora in studio si decide Di far festa. Auguri a pioggia, musichette e coriandoli. Ma c'è anche una torta. Già, la torta. Come si usa in questi casi i festeggiati vanno davanti alla torta, spengono le candeline e possibilmente esprimono un desiderio.

Ma in questo caso le cose sono andate molto diversamente. Infatti proprio sui titoli di coda va in scena un siparietto imbarazzante: la torta viene tenuta in mano dai due festeggiati proprio davanti al volto di Caterina Balivo. In un solo istante ecco che la torta finisce in faccia alla conduttrice. Uno scherzo del tutto inaspettato e che di fatto ha rovinato i saluti finali in studio con una Balivo sorridente ma molto imbarazzata. Non deve essere di certo una bella sensazione ritrovarsi con la faccia completamente ricoperta di panna e crema pasticcera. Insomma, un pomeriggio da dimenticare per la povera Balivo...

