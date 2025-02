Sanremo 2025, "una stravaganza": ecco come si presenta Noemi sul palco

Daniela Mastromattei 12 febbraio 2025 a

La “normalizzazione” di Carlo Conti si fa sentire anche nei look, a parte qualche rara stravaganza (la giacca aperta senza nulla sotto di Rkomi, l’inutile lunghissimo strascico di Noemi e il cappotto napoleonico di Irama) al teatro dell’Ariston torna l’eleganza (originale). A cominciare dalla spumeggiante Antonella Clerici che non rispolvera l’indimenticato abito a corolla rosa confetto di Gai Mattioli, indossato sul palco di Sanremo nel 2005, ma eccola brillare d’argento con una mise fasciante stile diva d’altri tempi. Eccentrica sì, ma divertente.

Attesissimo Achille Lauro, che tanto ci stupì nel 2020 scegliendo di vestire (Gucci) i panni di San Francesco che si spoglia dei propri abiti per votarsi alla povertà. Così Lauro lasciò cadere a terra la sontuosa cappa per rimanere in un body color nude. Stavolta il cantautore si abbandona alla creatività di Dolce&Gabbana elegantissimo in frac nero e guanti bianchi e gioca al bel tenebroso come è apparso sul green carpet di Sanremo: cappotto scuro scolpito e cappello a tesa larga, che rimanda al recente chiacchierato copricapo indossato da Melania Trump nella cerimonia d’insediamento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.