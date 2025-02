Sanremo 2025, esplode il caso del Papa: "Messaggio registrato", la rabbia di Carlo Conti

12 febbraio 2025 a

a

a

Papa Francesco a Sanremo. Il Santo Padre è intervenuto con un videomessaggio mandato in onda durante la prima puntata, quella di martedì 11 febbraio, della kermesse. Eppure ci sarebbe un giallo legato alle date del filmato stesso.

A riportarlo è il sito Dagospia, che scrive: "Stamattina Papa Francesco ha appreso della sua comparsata di ieri sera al Festival e pare che l'abbia presa male". Il motivo? Per Dago il video mandato in onda "non ha niente a che vedere con la manifestazione canora ma era stato girato a maggio. La ripresa, fatta da padre Enzo Fortunato, era un ringraziamento del Pontefice agli artisti che avevano partecipato (gratis) alla giornata mondiale dei bambini presentata proprio da Carlo Conti, allo stadio Olimpico di Roma".

A sostegno della sua tesi il sito sottolinea come Bergoglio sia apparso meno sofferente e affaticato, "in piena contraddizione con le condizioni di salute degli ultimi giorni". Non solo, perché Dago cita una circostanza curiosa. "Due giorni fa padre Enzo Fortunato si è dimesso da responsabile dell'ufficio comunicazione di San Pietro: sarà per l’affaire Sanremo? In pole per sostituirlo c’è Piero Damosso, capo redattore del TG1, che è ancora dipendente Rai e quindi dovrebbe essere legato all’azienda con l’esclusiva. Qualcuno lo ha esentato?".

Stando ad alcune fonti citate dall'Agi, il videomessaggio è stato registrato due giorni fa. Più fumoso il conduttore del Festival durante la conferenza stampa: "Sono riuscito a tenere nascosto questo video. Lo scorso maggio avevo presentato questo evento per la Giornata dei bambini con il Santo Padre, e il Pontefice mi ha detto se un giorno potrò fare qualcosa per ringraziarvi ditemi cosa posso fare per voi. Il 12 gennaio ho mandato una lettera al Santo Padre, dopo aver saputo dell'esibizione di Imagine di Noa e Mira Awad, e dopo qualche giorno, esattamente il primo febbraio, è arrivato il video. Sono stato in silenzio e non lo sapeva nessuno. Ho mandato il video ieri pomeriggio in regia".

Poi, incalzato da un giornalista, Conti replica: "Il Papa ignaro del video? Siamo oltre la fantascienza. Hai presente quando nelle partite di calcio c'era l'invasione di campo? A un certo punto hanno deciso di non riprendere più le invasioni di campo, e hanno smesso di farle. Poi - chiosa - ognuno fa il suo mestiere".