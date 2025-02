Sanremo 2025, chi ha urlato la frase sconcia a Rose Villain: clamoroso in platea all'Arison

12 febbraio 2025 a

Rose Villain ha letteralmente fatto impazzire il pubblico dell'Ariston. Per carità, la pop star - intrisa della cultura woke italo-americana - non apprezza che si parli di lei esaltando le sue curve. Ma nel corso della prima serata del Festiva ha scatenato il grido di uno spettatore che non è riuscito a contenere l'emozione.

"Si' 'na pret", si sente gridare dalla platea dell'Ariston. Ma chi è che ha pronunciato questo apprezzamento a gran voce? Trentenne, nato e cresciuto a Salerno, giovane imprenditore, con diversi interessi commerciali non solo in città, ieri sera era al suo esordio a Sanremo. E stasera, mercoledì 12 febbraio, sarà nuovamente in poltrona al Festival. Ma, assicura, in silenzio e spera in totale anonimato. "È stato un gesto spontaneo – ha spiegato lo spettatore – non pensavo potesse diventare virale. Era solo un modo per dire, certo in maniera colorita, che Rose Villain è incredibile. Tutto qui".

Ma che significa: "Si' 'na pret"? Si tratta di un'espressione in dialetto napoletano traducibile con "Sei una pietra". Il complimento è stato rivolto a Rose Villain per sottolineare la sua presenza scenica e le sue curve degne di una statua greca. Come il titolo della sua canzone: fuorilegge, appunto, illegale.