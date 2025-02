Sanremo 2025, Rose Villain insultata dallo spettatore? Clamoroso: come reagisce

12 febbraio 2025 a

Il complimento arrivato dalla platea dell'Ariston ha sortito l'effetto sperato. Ieri, nel corso della prima serata del festival di Sanremo, Rose Villain ha portato sul palco il suo brano - Fuorilegge - e soprattutto la sua presenza scenica. Vestita tutto in rossa con il colore blu dei capelli a dare un po' di brio, la pop star ha incantato il pubblico. E uno spettatore non è riuscito a contenere la sua emozione. Un imprenditore napoletano, una volta che l'artista aveva ultimato la sua performance, ha gridato a gran voce: "Si' 'na pret". Subito dopo, raggiunto dai cronisti, l'uomo ha motivato così il suo gesto: "È stato un gesto spontaneo – ha spiegato lo spettatore – non pensavo potesse diventare virale. Era solo un modo per dire, certo in maniera colorita, che Rose Villain è incredibile. Tutto qui".

Poteva andare peggio? Probabilmente sì. Ma Rose Villain sembra aver apprezzato molto il complimento. La pop star ha postato una foto su Instagram che la ritrae in macchina mentre sfoggia una maglietta bianca con sopra stampato "Pret", proprio l'epiteto lanciatole dallo spettatore napoletano.

Ma che significa "Si' 'na pret"? Si tratta di un'espressione in dialetto napoletano traducibile con "Sei una pietra". Il complimento è stato rivolto a Rose Villain per sottolineare la sua presenza scenica e le sue curve degne di una statua greca. Come il titolo della sua canzone: fuorilegge, appunto, illegale.