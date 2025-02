La volta buona, clamorosa smentita di Selvaggia Lucarelli su Fedez: un caso in Rai e a Sanremo 2025

12 febbraio 2025 a

Siamo a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. È il pomeriggio di mercoledì 12 febbraio e si parla ovviamente di Sanremo 2025, la trasmissione per questa settimana è tutta dedicata alla kermesse. In collegamento ecco il giornalista e critico musicale Luca Dondoni.

Si parla di Fedez, del suo brano Battito, presentato alla prima serata della kermesse. Canzone che ha convinto ed emozionato. E Dondoni torna indietro nel tempo, parlando di quanto accaduto, almeno secondo lui, all'ascolto per i giornalisti che ha preceduto la kermesse, l'evento dove tutti i cantanti in gara eseguono per una volta il brano che porteranno in gara.

"C'è stato da una parte secondo me chi ha amato Fedez o chi ha apprezzato la canzone ha applaudito. Chi non ha Fedez in grande simpatia è rimasto muto. Infatti la performance di Fedez è stata una bomba", ha spiegato Dondoni, il quale poco prima aveva sostenuto che Battito fosse stata la canzone più applaudita.

Ecco, però c'è chi ha da eccepire. Ovvero Selvaggia Lucarelli, "nemica giurata" di Fedez nonché conduttrice del DopoFestival, insieme ad Alessandro Cattelan. La blogger rilancia su Instagram, nelle storie, parte dell'intervento di Dondoni. E di pugno suo commenta: "Io ero alle prove assieme ad altri duecento giornalisti. È stato applaudito con calore, ma meno o come Gabbani, Giorgia e altri. Per amore di verita eh". Insomma, Selvaggia smentisce (e colpisce Fedez).

In ogni caso, la stessa Selvaggia rilancia anche un altro estratto in cui Dondoni affermava: "È un Fedez molto concentrato. Vi anticipo che ci ha raccontato che la concentrazione è massima per questo Festival: vuole dimostrare che se ha fatto qualcosa che non andava bene se ne prende le responsabilità. Ma ora è un libro nuovo, un nuovo Fedez". Staremo a vedere, sicuri del fatto che Selvaggia nutra dubbi al riguardo.