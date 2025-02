Sanremo 2025, Carlo Conti apre la seconda serata con queste parole: gufi stecchiti. Ricordate quando...

12 febbraio 2025 a

a

a

"Grazie dell'affetto che ci avete dimostrato ieri sera, eravate 12 milioni, forse qualcosa in più, grazie". Lo dice Carlo Conti aprendo la seconda serata del festival di Sanremo 2025. Dal pubblico si leva un coro: "Sei bellissimo!". Poi la serata parte con le due semifinali delle Nuove Proposte: si scontrano Alex Wyse e Vale Lp e Lil Jolie, e Maria Tomba contro Settembre.

Restano però quelle parole di Carlo Conti, quel ringraziamento ovvio, corretto, scontato al pubblico. Già, oltre il 65% in termini di share, un risultato che oggettivamente era difficile da immaginarsi. Cifre pazzesche, proprio come Amadeus. Sfida, per ora, vinta. E in molti temevano che senza Amadeus la kermesse non potesse fare simili cifre. Soprattutto a sinistra: la politica, infatti, cavalcò l'addio polemico di Amadeus alla Rai, puntando il dito contro il governo, contro la cosiddetta Tele-Meloni.

Tutto sbagliato, insomma. Con Carlo Conti, come direbbe lui... i conti tornano. E ci ha tenuto a ribadirlo, senza alcuna acrimonia nei confronti di Amadeus. Semmai, un sassolino dalla proverbiale scarpa se lo è tolto pensando a chi scommetteva contro di lui. A chiudere una introduzione sentita e necessaria quel coro, "sei bellissimo", un attimo di televisione oggettivamente un po' imbarazzante ma che, ammettiamolo, alla luce di tutto ciò ci stava eccome. E lo spettacolo continua...