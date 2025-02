Sanremo 2025, Damiano sul palco? "Merito dell'intelligenza artificiale": la stranezza che scatena il delirio

12 febbraio 2025 a

Dopo la semifinale tra le nuove proposte, nella seconda serata di Sanremo 2025, tocca a Damiano David, (ex?) frontman dei Maneskin.- Subito lui sul palco dopo lo spot, un suggestivo bianco e nero, quello proposto dalla regia.

E Damiano porta all'Ariston un omaggio a Lucio Dalla. "Nella musica italiana è sempre stato per me uno dei più grandi riferimenti", aveva spiegato il cantante il 26enne. Un'interpretazione magistrale, toccale, emozionante di Felicità, uno dei brani più profondi dell'indimenticabile Lucio Dalla.

Ma il pubblico è sorpreso. Già, perché Damiano... canta in italiano! Una circostanza che ha fatto letteralmente esplodere i social, invasi da commenti ironici sulla circostanza. In effetti, Damiano da tempo cantava soltanto in inglese.

Un diluvio senza soluzione continuità su X, commenti ironici sull'italiano di Damiano David. "Grazie all’intelligenza artificiale la voce di Damiano viene tradotta in tempo reale e noi la sentiamo direttamente in italiano", commetava Biagio. "Oddio ma … sta parlando italiano … com’è possibile", scherzava Sara. E questi, credeteci, erano solo due commenti sul tema nel mare-magnum che potete esplorare su X.