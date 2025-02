Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli ossessionata da Fedez: "Basta riabilitare il vittimino, ha fregato tutti"

13 febbraio 2025 a

Ossessionata da Fedez: si parla, va da sé, di Selvaggia Lucarelli, una che del picchiare duro contro il nemico di turno, da sempre, ha fatto una ragione di vita. E in occasione di Sanremo 2025, l'ossessione può clamorosamente esplodere: Fedez è in gara all'Ariston con la canzone Battito, che sta riscuotendo grandissimo successo (dopo la seconda serata è tra le prime cinque); Selvaggia parimenti è in Liguria, alla conduzione del DopoFestival insieme ad Alessandro Cattelan.

Un DopoFestival al quale, con discreta approssimazione, Fedez non metterà piede. Per ovvie ragioni: la Lucarelli conduce contro di lui una feroce campagna ormai da mesi, anzi da anni (prima la battaglia era contro la coppia Fedez-Chiara Ferragni, gli apici della virulenza furono raggiunti proprio in occasione del Sanremo in cui entrambi, per diversi aspetti, furono protagonisti). Anche Cattelan ha confermato che sarà difficile vedere Fedez al DopoFestival (a meno di clamorosi colpi di scena, che con il rapper non si possono escludere).

Ma torniamo all'Ariston: quello che si è visto è un Fedez diverso, provato, più posato, lontano da colpi di testa e polemiche. Battito, la canzone che ha portato in gara, parla del suo travaglio interiore, della depressione, del periodo difficilissimo che ha vissuto: la malattia, la burrascosa rottura con la Ferragni, le vicende di cronaca e giudiziarie che lo hanno lambito. Fedez, insomma, dà l'impressione di voler cambiare passo, di voler scrivere una nuova storia, più potabile.

Ma ovviamente Selvaggia Lucarelli non gli dà credito. Anzi, lo attacca, con toni che flirtano con l'insulto. Lo fa su Instagram, con una serie di storie dedicate proprio a Fedez. In una di queste pubblica uno screenshot di un articolo di Repubblica, cronache delle frequentazioni di Fedez ed Emis Killa con Luca Lucci, il capo-ultrà del Milan ora in carcere. E la Lucarelli di suo pugno scrive: "Dopo Sanremo, quando i colleghi avranno finito con santificazione e riabilitazione del Falena che 'poverino', si ricorderanno anche di commentare questa roba agghiacciante uscita oggi. Anzi no". Bene, la sacerdotessa del giusto colpisce ancora: addita, condanna, espone al pubblico ludibrio.

Segue pubblicazione in altre storie del pezzo di Repubblica, dunque un nuovo violento attacco a Fedez. "Il modo in cui ha fregato tutti di nuovo - riprende Selvaggia -, indossando per l'occasione la maschera del vittimino con la canzone furba, è da vero professionista. È che mancano professionisti dall'altra parte, e lui lo sa. Del resto, ha dato dei cog*** ai giornalisti un milione di volte, ed è l'unica cosa su cui sono d'accordo", conclude Selvaggia Lucarelli nel suo tripudio di odio e rancore, suggellato anche dall'insulto ai giornalisti.