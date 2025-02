Sanremo 2025, la teoria clamorosa su Carlo Conti e Miriam Leone: "Guardate questa foto del 2008"

13 febbraio 2025 a

a

a

Carlo Conti e Miriam Leone si conoscevano già da tempo. Il presentatore e direttore artistico del festival di Sanremo aveva premiato la bellissima attrice di Diabolik quale donna più bella del nostro paese. In sintesi: Miss Italia. Ed è stata la stessa modella a ricordarlo ai telespettatori. Salvo poi confidare un dettaglio che in tanti forse hanno dimenticato. Il conduttore toscano, infatti, aveva eliminato Miriam Leone da quel concorso. Ma per fortuna la splendida donna è stata ripescata. E ha potuto così proseguire quella sfida fino ad ottenere la corona della più bella.

Cosa è cambiato da quel lontano 2008? Tante cose. Miriam Leone è diventata super popolare e ha sfondato sia in televisione sia al cinema. Ma è sempre rimasta bellissima. Carlo Conti, invece, sembrerebbe cambiato parecchio. No, non ci stiamo riferendo al colorito della pelle: è sempre stato abbronzatissimo. Quanto piuttosto alla sua statura. Comparando una foto del 2008 con una dei giorni nostri, il conduttore sembra che abbia perso alcuni centimetri. "Comunque si é capita una cosa, Carlo Conti era più alto nel 2008", ha commentato su X una telespettatrice.