Sanremo 2025, Clara (9) Barbie magia delle feste, Bennato (7) ma (2) alle scapre e Olly (5) vestito con il blackout

Anche questa terza serata di Sanremo 2025 ha regalato grandi emozioni, non solo sul fronte musicale, ma anche su quello dello stile! Tra look da sogno, qualche scivolone fashion e scelte discutibili (vero, Edoardo Bennato?), gli artisti in gara ci hanno offerto uno spettacolo anche dal punto di vista estetico. Dai bustier da regina di Elettra Lamborghini agli outfit da bad boy di Tony Effe, fino agli abiti da "Barbie Natale" di Clara, vediamo chi ha conquistato il podio del glamour e chi, invece, ha fatto venire qualche dubbio agli esperti di moda.

Clara – Voto: 9

Bella, bellissima ma l’effetto è un po’ Barbie magia delle Feste con questo abito tempestato da 800mila perline firmato Giuseppe Di Morabito. A tratti quasi prevedibile. La nostra J.Lo italiana, ma versione soft.

Brunori Sas – Voto: 8

Classe ed eleganza senza strafare. Un gentleman della musica che non ha bisogno di effetti speciali. Ci piace.

Elettra Lamborghini – Voto: 8.5

Regina della serata con un bustier bianco barocco di Zuhair Murad che grida "Dubai". E ci sta tutto.

Miriam Leone – Voto: 7

Abito nero di velluto con perle firmato Giorgio Armani Privé, raffinata come sempre… ma niente effetto wow. Siamo sicuri che abbia svuotato l’armadio della nonna?

Edoardo Bennato – Voto: 7 (2 alle scarpe)

Look rock con bomber argentato, ma le scarpe Hogan rovinano tutto. Edoardo, ci stavi riuscendo, perché le Hogan?

Carlo Conti – Voto: 9

Lo smoking blu notte di Stefano Ricci è pura perfezione. Invecchia come il vino buono e si veste pure meglio.

Joan Thiele – Voto: 8

Fresca, originale, un po’ indie chic. Se il premio fosse per il look più cool, sarebbe già suo.

Tony Effe – Voto: 7.5

Svestito al punto giusto, mantiene la sua immagine da bad boy. Ormai la camicia è un optional come gli ha insegnato il collega Rkomi.

Massimo Ranieri – Voto: 8

Eleganza old school che non stanca mai. Semplice, ma con carisma.

Sarah Toscano – Voto: 6

Dolce, carina… ma il look non spicca. Un po’ più di coraggio, dai!

Coma_Cose – Voto: 8

Coordinati, originali e fedeli al loro stile. Coppia nella vita, coppia nel fashion.

Gaia - 6,5

La cantante ha scelto un abito che, sebbene partisse da un modesto 5, è stato elevato a un 8 grazie a una cascata di accessori scintillanti. Una media matematica che ci porta a un 6,5, ma con un potenziale di crescita. Forse la prossima volta gli accessori la porteranno direttamente in vetta?

Noemi – Voto: 8

Grintosa, sicura di sé, il look le calza a pennello. Non delude mai. Menzione speciale ai gioielli finalmente qualcosa che luccica.

Irama – Voto: 6.5

Ci prova con un look audace, ma gli manca il guizzo. Coraggio, Irama, osa di più!

Francesco Gabbani – Voto: 5

La moda può cambiare, ma lui rimane sempre il ragazzo della porta accanto e forse non è un bene.

Olly- Voto: 5Il giovane cantante ha optato per un completo di Emporio Armani che, a prima vista, sembrava scelto al buio durante un blackout. Un look che grida "ho aperto l'armadio e ho preso la prima cosa che ho trovato". Forse Olly voleva farci sapere che la moda è sopravvalutata?

Tra abiti impeccabili, look minimal (forse troppo) e accessori salvavita, la moda a Sanremo 2025 continua a far parlare. C'è chi ha scelto di giocare sul sicuro, chi ha osato con successo e chi, invece, ha rischiato e perso. Una cosa è certa: anche quest'anno, il Festival dimostra di essere una passerella tanto quanto un palcoscenico musicale. Siamo pronti per scoprire i look di domani?