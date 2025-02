Sanremo 2025, lo share della terza serata: altro botto per Carlo Conti

14 febbraio 2025 a

Altro giro, altra serata del Festival di Sanremo 2025 - la terza - e altro botto per Carlo Conti. La kermesse, nella serata di giovedì 13 dicembre, è stata seguita in media - in termini di total audience - da 10 milioni 700mila spettatori pari al 59,8% di share. La seconda serata aveva ottenuto - sempre in termini di total audience, calcolando cioè anche la visione in diretta su pc, smartphone e tablet - una media di 11,7 milioni di telespettatori pari al 64,5%; la prima aveva raccolto 12,6 milioni pari al 65,3% di share.

Nel 2024, l'ultimo anno della conduzione Amadeus, la terza serata del festival aveva fatto segnare - in base ai dati Auditel riferiti però soltanto alla fruizione televisiva tradizionale - 10 milioni e mille spettatori con il 60,1 per cento in termini di share.