Sanremo 2025, "ecco perché Amadeus ha scartato la canzone di Simone Cristicchi". Tutto torna

Si parla solo di Simone Cristicchi. Il cantautore romano è indiscusso prim’attore del Festival di Sanremo targato Carlo Conti. Il brano dedicato alla mamma, malata di Alzheimer, "Quando sarai piccola", divide il pubblico tra chi si commuove e chi pone dubbi sulla mercificazione del dolore. Un brano non inedito, in realtà, per gli addetti ai lavori ed è stato lo stesso Cristicchi a svelarlo, raccontando di averlo proposto cinque anni fa ad Amadeus per la sua prima conduzione. Il brano, però, venne scartato ed oggi il cantautore si è tolto un sassolino dalla scarpa: “Arrabbiato con lui? Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo”.

Tutti si chiedono, allora, perché Amadeus avrebbe scartato il brano di Cristicchi? Fonti vicine al conduttore veneto, interpellate da Fanpage, confermano l’aneddoto e precisano: “Quella di Cristicchi è una canzone che lui riteneva molto particolare, sentita. Però c'erano altre canzoni che toccavano temi differenti e questa usciva dal suo mosaico musicale. Per Amadeus era un testo bellissimo, ma magari non per quel Festival".

Molti, tra giornalisti e critici, hanno dubitato della “giustezza” del brano in un festival come quello di Sanremo. Come la Cuzzocrea e la Lucarelli, quest’ultima decisamente contraria: “Simone Cristicchi è venuto al Festival di Sanremo con una canzone che, dice, aveva nel cassetto da cinque anni, ma Amadeus l’aveva rifiutata. Lo rimarca più volte, come a volerci dire – senza dirlo – che Amadeus non capisce nulla. E, invece, trovo che nella decisione di Amadeus potesse esserci una logica più che comprensibile. La canzone è molto amata dalla critica e altrettanto dal pubblico, la regia di Sanremo si affretta sempre a inquadrare le lacrime di chi tra il pubblico dell’Ariston si commuove e lo stesso Cristicchi si definisce modestamente ‘un poeta’ (‘Sono un oggetto non identificato per lo streaming, dove sono quello con meno ascoltatori mensili, e anche per le radio. Eppure, ricevo consensi trasversali. Credo però che la poesia non si debba basare sui numeri, ma su altri parametri’)”.