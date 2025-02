Sanremo 2025, Lucio Corsi duetta con Topo Gigio? Ecco chi si nasconde dietro al pupazzo

14 febbraio 2025 a

La quarta serata del Festival di Sanremo sarà interamente dedicata ai duetti e alle cover. Gli artisti in gara hanno già comunicato al direttore artistico e presentatori Carlo Conti con quali artisti intendono esibirsi e quale brani desiderano portare sul palco dell'Ariston. Ma, più di tutti, ha stupito moltissimo la scelta di uno dei concorrenti più quotati di questa edizione: Lucio Corsi. Il cantautore toscano, infatti, si esibirà con Topo Gigio. E no, non è uno scherzo.

Sul palco quindi ci saranno Lucio Corsi e Topo Gigio. Ma chi si cela dietro il topolino più amato d'Italia? La voce prestata al pupazzo è di Leo Valli, che si è detto entusiasta di cantare insieme al cantautore toscano. I due porteranno uno dei brani più iconici della musica italiana: "Nel blu, dipinto di blu". Ma la scelta della canzone non è casuale. Fu proprio Domenico Modugno - con la sua canzone "Sveglietta" - a ispirare il personaggio di Topolino. E in seguito fu anche il primo a doppiare il pupazzo in televisione.

Intanto Lucio Corsi comincia già ad accaparrarsi qualche riconoscimento. Il presidente di Assomusica, Carlo Parodi, consegna a Lucio Corsi il premio Assomusica Sanremo 2025 per la Migliore Esibizione Live. Che sia solo un antipasto di un riconoscimento più prestigioso?