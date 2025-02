Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli sconcertante: il bigliettino lasciato fuori dalla stanza d'hotel dei Duran Duran

14 febbraio 2025 a

L'esibizione dei Duran Duran durante la terza serata del festival di Sanremo è stata un successo sotto tutti i punti di vista. Gli spettatori hanno apprezzato il grande ritorno della band britannica e la simpatia di Simon Le Bon, che si è prestato al siparietto comico con Katia Follesa. La showgirl è riuscita nel suo obiettivo: baciare il suo sogno proibito. Ma c'è anche chi ha avuto qualche screzio con i Duran Duran. Il motivo? Problemi di vicinato.

Nel corso del DopoFestival, Alessandro Cattelan ha raccontato ai telespettatori una brutta disavventura che ha visto protagonisti Selvaggia Lucarelli e i Duran Duran. "Se stasera dovesse andare benissimo e dovessi andare in camera di Simon Le Bon, se quando entri trovi per terra un fogliettino di carta, strappalo subito perché lo ha lasciato Selvaggia Lucarelli oggi, perché i Duran Duran facevano troppo rumore - ha rivelato a Katia Follesa -. Gli ha lasciato un bigliettino con scritto ‘Shut the f*** up'".

Selvaggia Lucarelli ha confermato tutto: "Il mio fidanzato ha lasciato un messaggio in inglese con scritto ‘Basta fare casino'. Vent'anni fa avrei lasciato un altro tipo di biglietto, adesso gli dico di farmi dormire". Insomma: quello che poteva essere il sogno di ogni donna si è in realtà trasformato in un incubo.

