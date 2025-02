Sanremo 2025, Fedez e la rissa con Iovino: "Archiviare", bomba a pochi minuti dalla diretta

14 febbraio 2025 a

Nella serata del Festival di Sanremo più attesa per Fedez, quella del duetto con Marco Masini sulle note di Bella str***za, per il rapper milanese arriva una buona notizia. La Procura di Milano ha infatti chiesto di archiviare l'indagine per rissa, lesioni e percosse in concorso a carico di Federico Leonardo Lucia, questo il nome all'anagrafe dell'ex marito di Chiara Ferragni, per l'agguato tra il 21-22 aprile 2024 ai danni del personal trainer Cristiano Iovino a Milano dopo una lite scoppiata poche ore prima nel locale The Club.

Dopo la discussione ci sarebbe stata una sorta di spedizione punitiva in cui Iovino sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo di uomini, fra cui alcuni ultras della curva sud del Milan ora a processo per l'inchiesta Doppia Curva della Dda, alla presenza del rapper che assiste ma non partecipa al pestaggio.

L'estate scorsa il personal trainer ha raggiunto un accordo transattivo con il cantante nel quale si rinunciava a sporgere querela e a eventuali azioni penali. "Ho ricevuto un assegno di 10.000 euro" ha detto il 38enne sentito negli uffici della squadra mobile lo scorso novembre aggiungendo però di aver "già deciso" prima dell'accordo "di non sporgere denuncia per l'aggressione che ho subito".

E' proprio questa una delle ragioni che hanno convinto la pm Michela Bordieri a chiedere al gip di archiviare la posizione dell'artista in gara a Sanremo non essendo il reato di lesioni (peraltro non refertate in ospedale) perseguibili d'ufficio. La decisione verrà presa nei prossimi mesi.