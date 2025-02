Sanremo 2025, Benigni attacca Meloni. Il giallo dei 10 minuti in meno e l'urlo della platea

14 febbraio 2025 a

a

a

Tutto come previsto a Sanremo 2025: Roberto Benigni torna al Festival per sparare a zero sul centrodestra. Dura 10 minuti (in scaletta erano previsti 20 minuti...), si regala una versione censurata de L'Inno del corpo sciolto, scandalosa e scurrile in origine, ringrazia Mattarella e se ne va. In mezzo, un urlo dalla platea quando Carlo Conti lo striglia: "Non parliamo più di politica, parliamo di musica". Risate a denti stretti anche quando gioca con i doppi sensi: "Ho promesso, niente politica. Ho incrociato Marcella Bella, ho detto 'Bella ciao!' ed è successo un casino. Per rimediare ho dovuto salutare anche i Neri per caso".

Benigni rispetta il "suo" copione. Rivolgendosi a Conti, gioca sul nome Giorgia ma più che alla cantante è chiaro che si riferisce alla premier Giorgia Meloni. "Siamo in mondovisione, anzi forse di più, siamo in galassia visione: sai chi ci sta guardando in questo momento? Elon Musk. Ha votato già il vincitore del Festival, lui è interessatissimo all'Italia, vuole vedere Sanremo e ha già votato per il vincitore. Giorgia. C'è quest'anno, ci sarà anche l'anno prossimo e quello dopo, ci sarà per diversi anni. Dammi retta, mettiamoci l'anima in pace: ci sarà per un bel po'. Poi Giorgia gli piace, Musk è innamorato di Giorgia".

"Lo sanno tutti! - prosegue - Ma l'hai visto quando è venuto in Italia? Sempre insieme! Poi è andato in America a ritirare il premio e chi gliel'ha consegnato? Musk! Sono innamorati!". Insiste Benigni e poi azzarda: "Oggi è San Valentino, Giorgia non è da nessuna parte? E' con lui su un satellite a Venezia! Quelli sono capaci di sposarsi e fare il viaggio di nozze su Marte!".

Il comico premio Oscar coinvolge anche Donald Trump: "Trump segue Sanremo tutte le sere da Mar-a-Lago, con Musk! Vuole rifarlo grande, ha già il cappellino rosso, 'Make Sanremo Great Again'!". E ipotizza un fantascenario con risvolto culinario: "Dopo la Groenlandia e il Canada, Trump vuole la Liguria! O diventa il 53esimo Stato degli Stati Uniti o gli metto un dazio del 200% sulle trofie al pesto!". Il congedo è un saluto al presidente Mattarella, "uomo di pace", che nella giornata delle tensioni con il Cremlino "chiama" la solidarietà di Conti e del pubblico. Finale zuccheroso, dopo il fiele nascosto dietro la c aspirata e le risate "invocate".