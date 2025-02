Sanremo 2025, Gianni Bella è in sala dopo l'ictus: Marcella, Conti e il pubblico, piangono tutti

14 febbraio 2025 a

"Ho sempre sognato di portarla qui a Sanremo". Marcella Bella sale sul palco dell'Ariston nella serata dei duetti cantando L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano, insieme ai Twin violins. La versione è suggestiva, l'interpretazione della cantante siciliana è intensa e il motivo è presto detto: in platea, inquadrato fugacemente dalla regia di Rai 1, c'è anche Gianni Bella. L'autore del pezzo, meraviglioso, storico collaboratore di Adriano, cantautore straordinario e fratello di Marcella. E il Festival, letteralmente, si scioglie, viene giù per la commozione.

Gianni Bella, 78 anni fa, nel gennaio di 15 anni fa è stato infatti colpito da un ictus devastante. Ha dovuto lottare per recuperare in parte la sua autonomia, ma di fatto ha dovuto dire addio alla musica, l'amore della sua vita.

Proprio per questo la sorella Marcella, terminata l'esibizione, si fionda in platea per abbracciarlo, baciarlo, accarezzarlo. "Grazie, grazie Gianni di essere qua, è una grande emozione". Lui, appena annunciato da Conti, fa per alzarsi, faticosamente. Il conduttore corre a sostenerlo e a salutarlo: "Quanti brani indimenticabili ha scritto Gianni per la canzone italiana". E tutto il pubblico in sala si alza ad applaudire, con le lacrime agli occhi, mentre Gianni saluta e ringrazia. Con le mani e con gli occhi, che dicono tutto.