Sanremo 2025, Giorgia e Annalisa: "Hanno distrutto il palco", occhio a questo video

Due divine "cadute dal cielo" Giorgia con Annalisa, la prima in tailleur pantaloni, la prima bianco la seconda nero, sono la perfezione vocale, hanno eseguito "Skyfall" di Adele in una versione da brividi! Standing ovation e applausi calorosi all'Ariston e della sala stampa per le artiste che questa sera sembrano giocare in un altro campionato.

Insomma, se al Festival di Sanremo è sempre difficile azzeccare con esattezza il vincitore a esibizioni in corso, perlomeno per la serata dei duetti i dubbi al momento stanno a zero: sono le due ugole d'oro della canzone italiana le strafavorite. Non è un caso che sui social il meme più condiviso, praticamente una invasione nelle timeline di chi segue e commenta il Festival in tempo reale su X, sia un frammento in video in cui una signora che sta pregando china sul letto viene letteralmente spazzata via da una esplosione che distrugge finestre, vetri, camera da letto e casa.

Un uragano nucleare, come quello che gli acuti di Giorgia e Annalisa hanno scatenato sul palco più prestigioso della nostra musica. D'altronde, nessuna delle due aveva bisogno di una conferma