Sanremo 2025, Il Volo e l'insulto di Geppi Cucciari: "Lo avete dimostrato", scoppia la rivolta

Clara nella serata delle cover ha incantato eseguendo con Il Volo "The sound of silence" di Simon & Garfunkel. La prima strofa è stata eseguita a cappella, la bella voce di Clara però fatica un po' a tenere il confronto con i tre ambasciatori del bel canto. Dieci anni fa il trio aveva vinto il Festival con "Grande amore". Ma nel corso della serata, proprio quando Geppi Cucciari ha incrociato i tre tenori sul palco dell'Ariston le è scappata una frase che per tanti ha avuto (nella sua ironia) il sapore dell'insulto. Un attimo dopo l'esibizione de il Volo, ecco che Geppi sale sul palco per salutare i tre tenorini e Clara.

Ma avvicinandosi, quasi a bassa voce, le scappa questa frase: "Il Volo sono la dimostrazione che possono cantare tutto. E purtroppo lo fanno". E subito sui social i fan dei tre hanno scatenato l'inferno attaccando Geppi per queste parole forse un po' incaute che mettono in secondo piano il valore artistico de Il Volo capace di riempire gli stadi anche all'estero e di incantare l'intera Arena di Verona: "Ma l'ha detto davvero? No, non ci credo", hanno tuonato in tanti su X. Uno scivolone? Per i fan de Il Volo si tratta di molto di più...