Sanremo 2025, frecciata di Tony Effe a Carlo Conti: "Stasera non ti facciamo parlare"

Tony Effe non si dimentica lo "smacco" della collana. Salito sul palco di Sanremo per duettare con Noemi, il cantante ha lanciato una chiara frecciata a Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico ha scherzato con lui controllandogli il collo per verificare se avesse indossato collane. Da qui la battuta dell'artista: "Mi stai simpatico, stasera non ti facciamo parlare".

Al centro la bagarre sull'accessorio che la Rai ha impedito a Tony Effe di indossare, ossia una collana di Tiffany&Co, il brand che lo sta accompagnando in questa avventura sanremese. Il motivo? Una norma inserita nel regolamento. Norma che non è andata giù al diretto interessato, che poche ore prima aveva perso le staffe: "Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inca**ato nero". In realtà tutto è legato a una norma che è stata inserita tanto nei contratti con le case discografiche che nel contratto del Festival di Sanremo che vieta di associare l’immagine o il nome di un artista, di un conduttore o di un ospite a marchi, loghi, prodotti, servizi di terzi. E in ogni caso non deve esserci nessun riferimento.

E così prima della diretta Tony Effe aveva aggiunto una Instagram story nella quale minacciava scherzosamente Carlo Conti: "Se stasera mi levano i gioielli, sali tu a cantare", le parole. Ecco perché il conduttore lo ha stuzzicato controllandogli il collo.